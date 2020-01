Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Più aiuti e incentivi alle attività"

giovedì, 16 gennaio 2020, 12:41

"Orgoglio Comune", il gruppo di minoranza del comune di Borgo a Mozzano, chiede più aiuti alle attività commerciali e/o industriali e più incentivi per quelle che vogliono venire sul territorio.



"Ieri sera, in consiglio comunale, é stato approvato ad unanimità il piano strutturale intercomunale con la speranza che dia buone opportunità dirette a migliorare il nostro territorio - esordisce il gruppo -. Unica previsione importante è quella di un nuovo "Ponte sul Serchio" per collegare Borgo a Mozzano alla zona di Socciglia. Riteniamo che un altro "Ponte sul Serchio" per il territorio comunale sarebbe più che utile, visto che c'è solo il "Ponte Pari", ma che ormai sarà un collegamento con il deserto".



"In Socciglia non c'è più l'area industriale e non sarà il ponte a farla rinascere. Chiediamo - prosegue il gruppo di opposizione - cosa ha fatto in cinque anni questa amministrazione per aiurare le attività presenti ed ad incentivare le altre a venire su Borgo. E quali saranno le strategie che vorrà mettere in campo nei prossimi anni. Ricordiamo inoltre che la PC Converting e Imball Center se ne sono andati dal comune nel totale silenzio dell'amministrazione".



"Per governare bene ci vuole una visione - concludono i consiglieri -: ora la visione è ancora più chiara per tutti i cittadini. Ringraziamo in particolare il dottor Massimo Vergamini per aver guidato un proficuo lavoro di squadra".