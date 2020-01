Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Stranezze sulle richieste di integrazione dell'IMU"

venerdì, 10 gennaio 2020, 08:54

Il gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", evidenzia una stranezza che in questi giorni sta interessando gli abitanti del comune di Borgo a Mozzano. Si tratta di richieste di integrazione del pagamento dell'IMU (imposta sulla casa) per gli anni 2014 e 2015.



"Su richiesta di alcuni cittadini - affermano i consiglieri - ci siamo recati presso gli uffici comunali per capire cosa stesse succedendo. Ci è stato riferito che sono partite circa 5000 (cinquemila!) avvisi, perché in quegli anni si sono verificati degli errori. Dati i numeri elevati non è ragionevole pensare che tali errori siano dovuti ai contribuenti o a chi effettua, per loro conto, il calcolo dell'IMU. Tanto più che alcuni, per determinare l'imposta da versare, hanno utilizzato il programma che lo stesso comune mette a disposizione sul proprio sito web!"



"Pertanto - aggiunge il gruppo "Orgoglio Comune" - invitiamo l'amministrazione comunale ad interessarsi della questione e a fornire risposte chiare, precise e complete alla cittadinanza. Riteniamo infatti inammissibile che i cittadini, oltre a pagare le imposte, debbano poi successivamente fronteggiare il disagio di ricevere sanzioni. Per il momento, come suggerito dagli uffici stessi, consigliamo, a chi ricevesse tale lettera dal comune, di non pagare ma, di andare prima all'ufficio competente per chiedere delucidazioni e come al solito, gli impiegati comunali sono a disposizione per fornire tutti i chiarimenti necessari ed anzi auspichiamo che il sindaco ampli l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio tributi, per fronteggiare tale emergenza ed almeno finché non sarà appurato ciò che ha determinato questa situazione, in modo da consentire, anche a chi lavora, di potersi recare in comune senza subire ulteriori scomodi fastidi.



"Infine - conclude il gruppo - chiediamo all'amministrazione comunale di verificare se non sia possibile migliorare gli strumenti a disposizione dell'ufficio tributi, in modo che possa lavorare con dati aggiornati e collegati con quelli a disposizione dell'amministrazione centrale".