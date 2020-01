Borgo a Mozzano



Pronto per la riqualificazione il parco giochi di Valdottavo

venerdì, 10 gennaio 2020, 19:34

L'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano prosegue nell'opera di riqualificazione degli spazi verdi dislocati sul territorio comunale.



A fare il punto della situazione è direttamente il primo cittadino, Patrizio Andreucetti, che tra le novità più interessanti annuncia il prossimo affidamento dei lavori destinati al parco giochi di Vadottavo, dopo che la stessa amministrazione è riuscita ad aggiudicarsi un finanziamento regionale.



Per quanto riguarda il parco giochi del capoluogo, interamente riqualificato nelle settimane scorse, manca solo l'ultima opera di chiusura, il poszionamwnto della recinzione. In fase di ultimazione anche i lavori per quanto iguarda la frazione di Chifenti, per un investimento che si aggira sui 70 mila euro.



"A conti fatti - fa sapere il sindaco - sono stati investiti circa 115 mila euro, un bel segnale di attenzione alle famiglie". In un prossimo futuro, infine, possibilità di sviluppo di uno spazio verde anche per la frazione di Dezza, contestualmente ai lavori di rifacimento della ex scuola (a breve laffido dei lavori), che prevedono anche uno spazio dedicato ai bambini.



Giuseppe Bini