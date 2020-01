Borgo a Mozzano



Simonetti e Bertieri (Lega): "Più attenzione per il nostro territorio"

domenica, 26 gennaio 2020, 15:11

"La pulizia, la manutenzione e la sicurezza del territorio sono servizi che la popolazione chiede spesso anche perché è sinonimo di tranquillità". Così Yamila Bertieri, consigliere Lega nel gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" e Damiano Simonetti, responsabile Lega delle relazioni esterne, originario di Borgo a Mozzano, comune dove è nato.



Entrambi evidenziano diverse problematiche che riguardano il territorio e che hanno potuto constatare grazie alle segnalazioni dei cittadini: "Problemi che riguardano l'illuminazione pubblica - esordiscono - che manca in alcuni punti delle frazioni: esempio le prime case di Turrite Cava, sono tanti anni che aspettano un palo della luce, Pian delle Rocca che ha un tratto completamente al buio esattamente in via Ludovica 5, una stradina secondaria che parte dalla via principale e arriva a delle case fino a località Casali, oppure Pian di Gioviano nel punto che interessa l'ingresso della Protezione civile fino al bivio dove si trova il "Forma Mobili".



"Altre segnalazioni - proseguono - sono giunte anche per quanto riguarda la luce Led poiché sembra non illumini abbastanza nonostante sia stato dichiarato un progetto per un totale di quasi 800 mila euro. Inoltre sappiamo che é stato affermato che sarebbero state sostituite tutte le armature stradali della pubblica illuminazione, per un costo di poco superiore ai 500mila euro, con nuovi paloni in sostituzione di quelli malandati e la stessa cosa sarebbe avvenuta per i quadri elettrici che ne avevano bisogno. Tutto molto chiaro, però ad Anchiano ed a Pian di Gioviano questa meravigliosa luce è presente, ma non illumina abbastanza; a Valdottavo, invece, (Loc. Seimiglia) c'è il palo ma non la luce!"



"Ci auguriamo una rapida soluzione come anche il primo cittadino ha fatto sapere - concludono -, anche perché, oltre che per l'aspetto esteriore, serve a dare sicurezza, che per noi è sempre al primo posto. La vera vittoria è il realizzare progetti, ma anche il buon funzionamento utile a tutti; non solo: si deve dare attenzione anche ai piccoli problemi sempre rilevati dai cittadini, sappiamo infatti che da diversi mesi gli abitanti di Chifenti segnalano punti di strada rovinati e due tombini otturati, non solo da foglie ma anche dal terriccio. Giungono richieste di segnalazioni anche per quanto riguarda fondi stradali, di alcune frazioni, che risultano essere dissestati e che necessitano quindi di un nuovo asfalto o di parcheggi come quello dei "Macelli" privo di manutenzione. Sono piccoli gesti che fanno sentire però importanti i cittadini".