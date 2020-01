Borgo a Mozzano



Tragedia nella notte, muore a 14 anni in un incendio

mercoledì, 22 gennaio 2020, 08:41

di andrea cosimini - simone pierotti

Una tragedia che ha colpito nella notte un'intera famiglia a seguito di un incendio che ha interessato un'abitazione in località Socciglia, nel comune di Borgo a Mozzano, sulla strada vicinale per Folignana, proprio vicino all'Hotel Milano.



La chiamata, alla centrale del 118, è giunta alle 2.13 da parte dei vigili del fuoco. Due le persone da soccorrere, una ragazza di 14 anni, Giulia Salotti, frequentante la I^ Iti di Borgo a Mozzano, provetta ballerina, rimasta intrappolata nella casa, e il padre, Massimiliano, dipendente della ditta Pieroni di Diecimo, che invece era già riuscito ad uscire dall'abitazione e liberarsi. Il forte calore ha reso difficili e pericolose le operazioni di intervento dei pompieri che hanno impiegato un'ora circa per spegnere l'incendio. Sul posto erano già presenti gli uomini del 115, attivato il 112, la Misericordia con medico di Borgo a Mozzano e la Misericordia senza medico del Borgo. Attivato anche l'elisoccorso Pegaso che è stato fatto atterrare al campo "Henderson" per soccorrere eventualmente la ragazza. Attivata infine anche la Croce Verde di Ponte a Moriano per il supporto ai vigili del fuoco.



Gli uomini della Croce Verde, però, sono stati deviati per un incidente stradale in cui era coinvolta proprio la madre della ragazza coinvolta nell'incendio, che non vive con il resto della famiglia, la quale si stava recando alla casa. La donna ha fatto un incidente sulla via del Brennero, sbattendo contro un muro, non riportando fortunatamente gravi ferite: è stata trasportata in codice giallo a Lucca.



La ragazza è invece deceduta a seguito dell'incendio. E' stata trovata carbonizzata all'interno della sua camera da letto, dopo un'ora e mezza circa, dai vigili del fuoco. Non ce l'ha fatta a fuggire. Il padre, che ha riportato leggere ustioni di secondo grado sul corpo, è stato invece portato, in codice giallo, dalla Misericordia di Borgo a Mozzano, con il medico, all'ospedale di Lucca.



La casa è stata posta sotto sequestro dalla magistratura e dovranno essere fatti accertamenti sulle cause di innesto dell'incendio. Nell'abitazione viveva il padre con la figlia e nella casa comunicante gli zii della bimba. Sul posto anche il comandante della polizia locale Marco Martini e il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, con l'assessore Alessandro Profetti.



All'altezza dell'Hotel Milano, il comando della polizia locale ha predisposto un servizio di filtraggio, con una pattuglia, per fermare le auto prima dell'imbocco della strada che conduce a Folignana.