Borgo a Mozzano



Tragedia Socciglia, valle sconvolta nel ricordo della piccola Giulia

giovedì, 23 gennaio 2020, 11:47

di simone pierotti

L’assurda tragedia della giovane Giulia Salotti (leggi qui) ha lasciato tutti sconvolti e si stenta ancora a credere che il destino possa essere stato così crudele. C’è ancora incredulità per quanto accaduto perché la tragedia ha colpito non solo la comunità di Borgo a Mozzano, dove la famiglia ha sempre vissuto, ma tutta la Valle del Serchio, in cui tanti conoscevano Giulia o il padre Massimiliano.

Intanto la casa dell’incendio, andata completamente distrutta, è stata posta sotto sequestro dalle autorità. La salma della povera Giulia si trova all’obitorio di Lucca ed è stato incaricato il medico legale Stefano Pierotti di effettuare l’autopsia. Ancora da definire la data dei funerali. Da tutto il territorio stanno giungendo gli attestati di solidarietà e di cordoglio, in un vero e proprio fiume di tristezza, nel ricordo di Giulia.

L’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano ha disposto che, nel giorno delle esequie, sarà proclamato il lutto cittadino. Questa mattina, alle finestre dell’Istituto scolastico Iti del capoluogo, che Giulia frequentava, sono comparsi due striscioni: “Sarai la stella più luminosa del cielo” e “Riposa in pace piccola Giulia”. La tragedia ha colpito anche la comunità di Bagni di Lucca, dato che il padre Massimiliano è insegnante alle scuola medie della cittadina: arriva dall’Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca un messaggio di vicinanza allo stesso professore e ai suoi familiari. Messaggi di cordoglio anche da parte della Misericordia di Borgo a Mozzano che, intanto, ha annullato la rassegna di bande giovanili prevista per sabato 25 gennaio a Borgo a Mozzano.

Partecipazione al lutto e attestati di vicinanza arrivano anche dal mondo sportivo: la Lucchese calcio ha espresso, attraverso il proprio profilo social, il proprio cordoglio ed ha richiesto alla F.I.G.C. di poter osservare un minuto di raccoglimento e di giocare con il lutto al braccio in occasione del derby contro il Ghiviborgo. Messaggi di solidarietà alla famiglia anche da parte della Virtus atletica Lucca.