Borgo a Mozzano



"Una tragedia che ci ha lasciato tutti senza parole"

mercoledì, 22 gennaio 2020, 11:39

di simone pierotti

Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, ha fatto visita questa mattina alla casa dove si è consumata stanotte la tragedia in località Socciglia (leggi qui). Assieme a lui, l'assessore Alessandro Profetti e il comandante della polizia locale Marco Martini.



"Siamo evidentemente tutti sconvolti - ha dichiarato il primo cittadino -. Stamattina, come tanti altri, mi sono svegliato con questa bruttissima notizia. Siamo andati a trovare la famiglia della piccola vittima per esprimere vicinanza. Come amministrazione, siamo a loro disposizione per ogni necessità".

L'assessore Profetti, visibilmente toccato dalla vicenda, ha invece detto: "Non ho parole, conoscevo personalmente Giulia e la sua famiglia, siamo sempre stati amici e ci frequentavamo dato che è coetanea di mia figlia e avevano iniziato il percorso della danza insieme. Ho appreso la notizia questa mattina dal sindaco e poco dopo dal televideo nazionale. Questo la dice lunga sulla portata di una tragedia della quale non troviamo spiegazioni".

Il comandante Martini ha aggiornato sugli sviluppi: "Al momento la casa è stata messa sotto sequestro dai vigili del fuoco in attesa degli accertamenti sulle cause di innesto". In giro, poca voglia di parlare, anzi, nessuna. Alla casa è iniziato il via vai dei conoscenti della famiglia. A nome di tutti, ha parlato ai giornalisti uno dei parenti, Fabio: "Inutile dire che siamo senza parole, tutto è avvenuto nel giro di pochi minuti, tanto che nessuno è riuscito ad evitare una simile tragedia. Io e la mia famiglia abbiamo appreso di quanto era successo questa mattina al risveglio. Abbiamo portato le nostre condoglianze agli zii di Giulia e tra poco ci recheremo all'ospedale San Luca di Lucca per andare a trovare i genitori".



Lo zio di Giulia, che inizialmente si era soffermato, per pochi attimi, con i rappresentanti della stampa presenti, ha poi preferito rientrare nella propria abitazione, scusandosi, ma preferendo, comprensibilmente, il silenzio.



Una tragedia che lascerà il segno nella comunità borghigiana, la quale, ora, si stringe tutta intorno alla famiglia in questo momento di forte dolore. Il sindaco, proprio in queste ore, ha proclamato lutto cittadino per il giorno del funerale.