Borgo a Mozzano



Uomo in arresto cardiaco salvato dal personale della Misericordia

giovedì, 2 gennaio 2020, 22:31

di simone pierotti

Un episodio a lieto fine, questa mattina, che solo grazie alla prontezza e alla preparazione di due volontari e di un medico della Misericordia di Borgo a Mozzano, non poteva finire in tragedia.

Un uomo di 48 anni di Fornoli, avvertendo alcuni dolori intercostali, si è recato al più vicino Punto di Primo Soccorso, quello presso la struttura gestita dalla Fraternita borghigiana. Non appena entrato, l’uomo ha accusato un malore e si è accasciato a terra, in arresto cardiaco. Immediato l’intervento di due volontari che da anni prestano servizio per la Misericordia, che hanno praticato il massaggio cardiaco all’uomo. In pochi istanti è accorso anche il medico di turno che ha utilizzato il defibrillatore per ben due volte. Al secondo tentativo, il cuore ha ripreso a battere. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale di Massa per messo dell’elisoccorso Pegaso.

Un episodio positivo che sottolinea, se ancora ce ne fosse bisogno, dell’importanza della presenza sul territorio di strutture di primo soccorso come quello funzionante presso la Misericordia di Borgo a Mozzano, in anni in cui le politiche sanitarie tendono ad accentrare più servizi possibili.