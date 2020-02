Borgo a Mozzano



48° Carnevale dei Ragazzi a Valdottavo

venerdì, 14 febbraio 2020, 08:10

Tanto entusiasmo quest'anno per il 48° Carnevale dei Ragazzi a Valdottavo, in programma domenica prossima. Saranno i dj animatori Cipriano e Massimiliano (in arte Blackorwhite), insieme naturalmente alle insostituibili presentatrici Sabina Lipparelli e Daniela Martinelli, a portare dal palco della piazza principale del paese, oltre alla musica, l'allegria, l'intrattenimento e il

divertimento in entrambe le domeniche di festa carnevalesca del 16 e 23 febbraio.



"Siamo orgogliosi - dichiarano Cipriano e Massimiliano -, abbiamo accettato volentieri e vogliamo ringraziare il Comitato Paesano di Valdottavo per averci affidato quest'importante e divertente compito che cercheremo di svolgere nel migliore dei modi e con il massimo impegno. A questo punto, possiamo cominciare il conto alla rovescia e dare a tutti l'appuntamento a domenica prossima per il primo corso mascherato".