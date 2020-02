Buona la prima per il Carnevale dei Ragazzi di Valdottavo

Altri articoli in Borgo a Mozzano

lunedì, 17 febbraio 2020, 12:06

Davvero un bel pomeriggio musicale quello che si è svolto domenica 16 febbraio nella biblioteca del convento di S. Francesco di Borgo a Mozzano, per gli anziani ospiti della RSA

venerdì, 14 febbraio 2020, 08:10

Tanto entusiasmo quest'anno per il 48° Carnevale dei Ragazzi a Valdottavo, in programma domenica prossima

giovedì, 13 febbraio 2020, 16:54

Il gruppo di minoranza del comune di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", torna di nuovo all'attacco sulla chiusura della palestra delle scuole medie

mercoledì, 12 febbraio 2020, 19:40

Sono stati presentati in municipio a Borgo a Mozzano i progetti che riguardano il welfare per l'anno 2020, tra conferme e tante interessanti novità. Per approfondire la tematica, in una piacevole chiacchierata, abbiamo intervistato l'assessore al sociale Roberta Motroni

mercoledì, 12 febbraio 2020, 12:25

In occasione dei festeggiamenti dei 25 anni di attività, siamo andati a far visita alla Casa Famiglia Don Alessio Bachini, un fiore all'occhiello della Misericordia di Corsagna

martedì, 11 febbraio 2020, 17:20

Il gruppo di opposizione a Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", torna ad affrontare il tema della scuola media del comune