Borgo a Mozzano



Cessi alla turca e infiltrazioni, Simonetti (Lega): "Segnalazioni meritano rispetto"

mercoledì, 19 febbraio 2020, 15:14

di giuseppe bini

Il confronto politico a Borgo a Mozzano si sta intensificando, come non mai, anche grazie all'utilizzo dei social, che da un lato permettono di ricevere segnalazioni praticamente 24 ore su 24, dall'altro consentono di rispondere con altrettanta celerità.



Le ultime schermaglie si sono giocate proprio sul web, a seguito di segnalazioni raccolte dalla minoranza in merito a disservizi evidenziati nella scuola media, a cui il sindaco ha risposto con un post che ha suscitato la reazione dell'opposizione. In merito alla questione abbiamo raccolto le dichiarazioni di Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne della Lega, presente nel gruppo di opposizione con la consigliera Yamila Bertieri.



Simonetti, cos'è accaduto con le segnalazioni sulla scuola?



Molti cittadini mi hanno fatto notare un post (pubblicato dal sindaco, nda) con una logica riflessione: se la minoranza si lamenta dei bagni alla turca e non solo, perché le segnalazioni che giungono sono diverse, ma il sindaco risponde che va comunque a letto contento, qualche interrogativo viene posto.



Pensa che la segnalazione sia stata ignorata perchè proveniente dalla minoranza?



Mai deridere i problemi evidenziati perché molti vengono dai cittadini e anche il più banale può avere la sua criticità.



Infatti parliamo di scuola, avete segnalato bagni alla turca e infiltrazioni...



I borghigiani hanno una scuola in cui sono stati spesi più di 1.732.000 euro, con bagni però tipici di 50 anni fa, perché allora non metterci le latrine romane? Scherzi a parte, la mia riflessione è che abbiamo, perché pure io vengo da Borgo a Mozzano, una scuola media in un territorio che ha una densità di popolazione molto limitata e dove questo tipo di bagno poteva essere evitato. Spero ci sia un intervento per creare meno difficoltà a chi ne usufruisce e mi auguro sia stato un errore o una distrazione, anche perché la scuola ha visto una ristrutturazione sostanziosa e a soli due anni dalla conclusione di lavori presenta già altri problemi come quello di infiltrazione di acqua dal tetto.



Insomma la segnalazione era quanto mai opportuna...



Ogni segnalazione, ogni richiesta fatta dai cittadini merita attenzione e rispetto, mai dare niente per scontato.



Crede che l'opposizione non sia tenuta (dalla maggioranza) nella giusta considerazione?



Si deve ricordare che pure l'opposizione è espressione della volontà popolare, i suoi consiglieri sono eletti come gli altri e devono poter esprimere o evidenziare problemi in quanto sono portavoce dei cittadini. Deridere la minoranza significa deridere una parte di consenso (avuto dalle persone) ed io lo trovo ingiusto, prevenire è sempre meglio che curare.



Siamo addirittura a livello di derisione?



Come dice Henri Frederic Amiel: "Il buonsenso è la misura del possibile, è composto di esperienza e previsione ed è calcolo applicato alla vita.