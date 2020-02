Borgo a Mozzano



Coronavirus, Andreuccetti: "Attiveremo centro operativo intercomunale"

giovedì, 27 febbraio 2020, 20:38

L'Unione dei Comuni della Mediavalle attiverà un Coi (Centro operativo intercomunale) come riferimento per eventuali segnalazioni, in modo tale che anche su ciò che proviene dai cittadini vi sia una gestione univoca, razionale e centralizzata. Ad annunciarlo il presidente Patrizio Andreuccetti in riferimento all'emergenza Coronavirus.



"La salute è al primo posto e dobbiamo preservarla, sempre - commenta il presidente Andreuccetti -. Premesso questo però è importante avere buonsenso nella gestione delle cose. Il sistema sanitario italiano sta gestendo nel migliore dei modi il coronoavirus: attenzioni particolari per le zone rosse e per chi da lì si è spostato altrove; quarantena per chi è entrato in contatto con casi positivi e/o i loro percorsi; tamponi solo sui casi specifici; vita del tutto normale, con accorgimenti igienici, per tutto il resto della popolazione.



"Noi amministratori - conclude il primo cittadino - siamo chiamati a tutelare la salute, ma anche a far coesistere la situazione in funzione della socialità e dell'economia, due aspetti che con buonsenso devono essere tutelati anche in questa particolare situazione. Quindi no ad allarmismi, si all'attenzione e ad una responsabilizzazione collettiva. Insieme, come comunità tutte, ne sono convinto, torneremo alla completa normalità".