Coronavirus, Andreuccetti: "Seguiamo insieme l'evolversi delle cose"

lunedì, 24 febbraio 2020, 09:33

Il sindaco di Borgo a Mozzano, nonché presidente dell'Unione dei Comuni della Mediavalle, Patrizio Andreuccetti interviene per fare il punto della situazione sul Coronavirus.



"La Regione Toscana, la Asl e i sindaci stanno seguendo la situazione Coronavirus con attenzione - esordisce il sindaco -. Davanti a vicende come questa è fondamentale attenerci alle indicazioni degli esperti ed evitare speculazioni e disinformazione".



"Dobbiamo prevenire la diffusione per quanto ci è possibile anche con l'agire individuale" - spiega -. Ecco due cose fondamentali da fare: è obbligatorio segnalare il rientro, oltre che dalle aree a rischio Cina, anche da altri Paesi indicati da Oms e dai comuni italiani soggetti a misure di quarantena; tutti coloro che manifestano febbre, tosse e raffreddore e altri sintomi influenzali devono restare a casa e chiamare il medico di famiglia o la guardia medica".



"Inoltre - prosegue -, vi ricordo i comportamenti da tenere: lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle proprie mani; mantenere una certa distanza (almeno un metro) dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata; evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie; per domande e risposte sul Coronavirus il Ministero della Salute ha messo a disposizione un numero che è: 1500".



"Parlo sia come sindaco che come Presidente UC Mediavalle - conclude Andreuccetti -: come sindaci, in quanto riferimenti per la salute dei cittadini, stiamo predisponendo un momento informativo, come già avevo annunciato nel consiglio comunale di venerdì scorso, in accordo anche con l'azienda sanitaria, molto probabilmente per mercoledì alle 18e30 presso l'Unione dei Comuni. Per questo vi darò conferma in giornata, per il resto è importante seguire quanto sopra. Ci vuole la collaborazione di tutti".