Coronavirus: incontro all’Unione dei Comuni sui comportamenti da seguire

giovedì, 27 febbraio 2020, 08:09

di simone pierotti

Uno dei punti deboli evidenziati in questo periodo di emergenza da coronavirus, è stato sicuramente l’informazione, o meglio la corretta informazione. Per questa ragione l’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio ha organizzato un incontro informativo presso la propria sede di Borgo a Mozzano. A presiederla il presidente Patrizio Andreuccetti assieme ai colleghi Paolo Michelini di Bagni di Lucca e Caterina Campani di Barga, e un responsabile dell’azienda sanitaria, il dottor Franco Chierici.

“Come ho raccomandato fin dal principio – ha sottolineato Andreuccetti – è fondamentale ascoltare soltanto le voci ufficiali ed accreditate. Siamo in presenza di un fenomeno in continua evoluzione ed è necessario attenersi alle direttive e ordinanze ufficiali, divulgando solo le fonti certe, evitando di creare allarmismi. Serve responsabilità da parte di tutti: chi è entrato in contatto con aree a rischio, deve autodenunciarsi. Ad oggi posso dire che, almeno in Toscana, le scuole e gli uffici pubblici rimarranno aperti perché non ci sono focolai né epidemie in corso. Serve poi un’azione univoca da parte di tutti i sindaci e istituzioni, con una gestione razionale e condivisa. Necessario anche il rispetto per le persone morte in seguito a questa malattia: non sono numeri, sono persone!”.

Il dottor Chierici ha fatto il punto sulle conoscenze relative al coronavirus e sui comportamenti da seguire: “Il virus fa parte di quella famiglia di virus che colpisce il 15% della popolazione ogni anno. In questo caso, ha destato allarme la modalità di diffusione del virus in Cina e la mancanza di informazioni. L’80% delle persone colpite da questo virus guariscono spontaneamente, altri guariscono con qualche problema. Preoccupa la facilità con cui si diffonde, per via aerea, ma è importante che venga frenata in modo da non intralciare l’azione del sistema sanitario. E’ fondamentale non diffondere la psicosi e la paura che ha avuto ripercussioni anche su economia e turismo”.

Presenti all’incontro l’assessore di Barga Pietro Onesti, i consiglieri di Borgo a Mozzano Armando Fancelli, Martina Innocenti, Yamila Bertieri. Presenti anche il responsabile UGL del T.P.L. Mediavalle e Garfagnana Marco Giannini, e il segretario provinciale UGL della categoria trasporto pubblico locale, Cipriano Paolinelli, che è intervenuto in merito ai comportamenti da tenere sui mezzi per l’incolumità di autisti e utenti.