Festa per i 25 anni della Rsa "Don Alessio Bachini"

mercoledì, 5 febbraio 2020, 13:02

Martedì 11 febbraio la Casa Famiglia per anziani “Don Alessio Bachini” compie 25 anni. La realizzazione, che rappresenta il simbolo dell'intraprendenza e dell'impegno della Misericordia di Corsagna, è stata aperta l’11 febbraio del 1995, giorno della festa della Madonna di Lourdes e degli infermi. Si tratta di una piccola struttura situata nel cuore del paese di Corsagna nella quale sono ospitati nove anziani, in un clima appunto familiare. La struttura offre, ormai da 25 anni, supporto a varie tipologie di persone che devono appoggiarsi, sia temporaneamente che definitivamente ad una struttura in grado di offrire un’assistenza diversificata e completa. Presso la Casa Famiglia è aperto anche un Centro Diurno dove l’anziano può usufruire dei servizi offerti (igiene della persona, pasti, attività ricreative e riabilitative) nell’arco della giornata.

"Per la gestione, dal primo giorno di apertura - spiega Mariano Giampaoli, presidente della Fraternita di Misericordia Corsagna - ci avvaliamo della preziosissima collaborazione delle Suore Oblate Ospitaliere Francescane di Santa Maria Nuova di Firenze. Sono sempre presenti tre suore, di cui una infermiera professionale, che accudiscono i nostri anziani, insieme a tutto il personale della struttura anch’esso sempre più qualificato negli anni, non solo con straordinaria competenza e totale dedizione, ma anche con quella partecipazione gioiosamente fraterna che costituisce un segno distintivo del loro carisma ed è per questo che ringraziamo sentitamente per la loro presenza. Per l’occasione martedi 11 febbraio, il parroco di Corsagna e correttore della Misericordia don Francesco Maccari celebrerà la Santa Messa presso la Cappella della Casa Famiglia intitolata a monsignor Sergio Marco Giorgi".

Seguirà un piccolo rinfresco offerto a tutti i partecipanti.