Frana di San Romano e Motrone, il sindaco incontra i cittadini

sabato, 1 febbraio 2020, 15:45

Questa mattina il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, accompagnato da alcuni membri della maggioranza, ha incontrato i cittadini delle fraizoni interessate dallo smottamento dei giorni scorsi, per spiegare gli interventi previsti per ripristinare la viabilità.



"Un incontro proficuo -ha dichiarato il sindaco - stamattina a San Romano con gli abitanti del paese e di Motrone. Abbiamo spiegato nei dettagli le modalità e la tempistica di intervento per la frana lungo la strada che porta alle due frazioni".



"L’intervento in corso - ha specificato -, eseguito in somma urgenza, andrà avanti, verosimilmente per quindici giorni (maltempo permettendo), tempo nel quale la strada sarà chiusa negli orari dei lavori, salvo situazioni particolari, e aperta il resto del tempo con sorveglianza h24 di personale e volontari. L’installazione di nuovi geobloc ci consentirà di riaprire normalmente la viabilità".



Nella giornata di ieri intanto c'era stato anche il sopralluogo del consigliere regionale Stefano Baccelli, e proprio alla regione Andreuccetti si rivolge per caire ed intervenire sulla problemtica a monte, ovvero da dove è partito il movimento franoso.



"Ad ogni modo rimane da capire a fondo l’origine e la profondità dello smottamento a monte - prosegue Andreuccetti nelle sue spiegaioni -, su cui sarà importantissimo un lavoro di ripristino, per la cui sostenibilità riteniamo indispensabile il supporto della Regione, alla quale gli uffici hanno prontamente segnalato la situazione".



"Ringraziamo la popolazione - conclude infine - per lo spirito di collaborazione mostrato. In casi come questi la sinergia positiva fa la differenza".



