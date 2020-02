Borgo a Mozzano



La parata di Agrabah incanta il Carnevale di Valdottavo

lunedì, 24 febbraio 2020, 12:32

Centinaia di persone hanno invaso il paese per la seconda domenica della 48esima edizione del Carnevale dei Ragazzi, che ha incoronato vincitore il carro ispirato ad Aladdin, il film d'animazione della Disney.

Quando il gigantesco elefante domenica scorsa è entrato all'interno di paizza del Tricolore, si è subito capito che quel carro poteva vincere questa edizione 2020 del carnevale: così è stato, anche se, dobbiamo dire che grande successo hanno ottenuto tutti gli allestimenti, apprezzati dal numeroso pubblico.

Con la musica dei Black or White la seconda domenica di carnevale è volata via tra coriandoli, maschere e tanto divertimento. Come detto il carro vincitore è risultato quello realizzato dal gruppo La Pista, con titolo “Alì Ababua e la parata di Agrabah”, mentre tra i gruppi mascherati ha primeggiato il gruppo A Tutto Vapore, con la tematica “Amica Terra”.

“I nostri complimenti vanno a tutti, gruppi e carri, perché ognuno di loro ha svolto degli ottimi lavori esprimendo fanatasia, simpatia e allegria, ed è questo che fa bello il Carnevale. Grazie a tutti”. Così recita una dichiarazione del Comitato Valdottavo, il comitato organizzatore di questo fortunato carnevale, che attraverso il proprio profilo ufficiale ha pubblicamente ringraziato tutti i partecipanti.

Appuntamento quindi per il prossimo anno? Sì, anzi no, intanto il Comitato sta già lavorando all'organizzazione del Carnevale estivo!



G. B.