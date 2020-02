Borgo a Mozzano



Lega: "Invitiamo le persone a partecipare a eventi informativi sul Coronavirus"

domenica, 23 febbraio 2020, 08:59

Luigi Pellegrinotti, commissario Lega sezione Mediavalle e Garfagnana, e Yamila Bertieri, consigliere comunale di Borgo a Mozzano, invitano le persone a partecipare all'evento informativo sul "Coronavirus" organizzato dalla Misericordia di Borgo a Mozzano, lunedì 2 marzo alle 21. Un incontro con la popolazione per fornire tutte le informazioni utili e che vedrà la partecipazione di dottori esperti.



"Purtroppo - spiega Pellegrinotti - sembra che i casi pure in Italia siano aumentati, da 51 sono saliti a 76: 54 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna e uno in Piemonte. È un problema che riguarda tutti, non è una questione politica, ma di buon senso. Le persone devono essere informate e tutelate".



"Ci stupisce infatti - aggiungono Pellegrinotti e Bertieri - un post fatto da un primo cittadino in cui ha scritto che "vede gente fare campagna elettorale sul coronavirus ".Non va bene, i cittadini vanno informati, non si deve fare di un problema così sensibile e delicato, una questione politica. Dobbiamo ascoltare chi più di noi ne sa (dottori, scienziati...) e contribuire a proteggere i nostri cittadini. La politica deve unire tutte le forze per evitare che questo "virus" si diffonda e non deve mai sottovalutare situazioni che possono mettere in pericolo la salute delle persone. Invitiamo quindi la gente a partecipare a eventi informativi".



"Ammiriamo - concludono Pellegrinotti e Bertieri - gli operatori sociali che ogni giorno sono sempre in prima linea per difendere la salute delle persone e facciamo un grosso plauso alla Misericordia di Borgo a Mozzano per questa ottima iniziativa".