Borgo a Mozzano



Mostra Mercato Biennale Azalea 2020, annunciate le date

domenica, 2 febbraio 2020, 08:14

Si svolgerà a Borgo a Mozzano nei giorni sabato 18 e domenica 19 aprile la Mostra Mercato Biennale Azalea 2020. La storica festa prenderà il via 18 con l’inaugurazione ufficiale davanti al Palazzo Comunale alle 10. Saranno due giorni all’insegna di fiori, piante e tanti altri eventi. Il centro storico sarà un giardino a cielo aperto allestito con aiuole e vetrine a tema floreale.



"Questa manifestazione - sottolinea Simona Girelli, consigliere delegato alle manifestazioni - si tiene a Borgo a Mozzano dal 1969 con ricorrenza annuale e dal 1975 ha assunto cadenza biennale; la Mostra Biennale Azalea ha raggiunto un alto livello sia per la varietà degli espositori sia per l'affluenza di visitatori e che tali risultati hanno avuto un influsso positivo sia sulle attività produttive del settore specifico sia sul turismo che tramite i vari veicoli pubblicitari attivati in queste occasioni hanno diffuso l'immagine di Borgo a Mozzano in Italia e all'Estero".



"La Mostra Biennale Azalea, da sempre - conclude Girelli - si svolge nel centro storico del capoluogo di questo comune, ed interessa i seguenti settori merceologici: Fiori in vaso e recisi, piante da appartamento e da giardino, attrezzature meccaniche e articoli da giardinaggio ed altri settori collaterali al tema della Mostra".