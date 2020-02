Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Con le nuovi luci a led la visibilità è peggiorata"

venerdì, 28 febbraio 2020, 10:40

Negli ultimi giorni le strade del capoluogo sono oggetto di sostituzione delle vecchie lampade per l'illuminazione pubblica con quelle moderne a Led. La minoranza di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", interviene per denunciare la scarsa visibilità.



"Come avvenuto nei paesi in cui la modifica è già stata completata - esordisce il gruppo -, quello che è proprio il caso di dire e che salta all'occhio, è il peggioramento della visibilità. La differenza fra i due sistemi di illuminazione, la si può ancora apprezzare in via Roma, dove sono presenti ancora, in un piccolo tratto, i vecchi lampioni. Ma la cosa diventa piuttosto grave in Piazza Garibaldi (detta del mercato) dove, chi parcheggia di giorno rischia, al calar della notte, di non ritrovare la propria auto".



"Forse - incalzano i consiglieri - è più illuminato un cimitero! C'è poi l'incrocio con via San Francesco, in cui si trova l'istituto delle suore e qui il buio è davvero pericoloso. In quell'angolo, infatti, c'era un lampione che é cascato rovinosamente per un colpo di vento circa un anno e mezzo fa, ma, ad oggi, non è stato ancora sostituito nonostante il suo piedistallo sia rimasto ancora monco del lampione, lasciando lo stop e le strisce pedonali completamente e pericolosamente invisibili la notte".



"Sperando che sia stata solo una svista - conclude il gruppo di opposizione - ci auguriamo che si rimedi presto ricollocando il lampione anche se a Led".