Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Felici per il canile di Diecimo che avrà una nuova gestione"

giovedì, 6 febbraio 2020, 08:19

Il gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", torna a parlare del canile "Le Selvette" di Diecimo perché, dopo la bella notizia che i cani non saranno trasferiti a Pescia (poiché, grazie all'impegno delle volontarie, sono stati tutti adottati), hanno appreso che il canile ripartirà con una nuova gestione.



"È nata infatti una nuova associazione - spiega il gruppo - che proseguirà dall'attività e potrebbe svolgere il servizio cattura sul territorio Mediavalle ed eventualmente anche occuparsi di un canile sanitario. Sarebbe davvero importante avere vicino tale servizio perché, i dati lo dimostrano, quasi l'80 per cento dei cani recuperati vaganti hanno ritrovato il proprietario e questo anche grazie al fatto che sono potuti rimanere in zona".



"Ci auguriamo - conclude il gruppo - che questa associazione possa andare avanti nei migliori dei modi e che abbia il giusto sostegno da parte, e soprattutto, della nostra amministrazione, visto che è sul nostro territorio. Auspichiamo inoltre che ci sia una proficua e costruttiva collaborazione fra le associazioni locali e il canile Valdiflora di Pescia, al fine di incentivare le adozioni dei cani che saranno lì ospitati".