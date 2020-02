Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: “Giorno del Ricordo poco pubblicizzato"

lunedì, 10 febbraio 2020, 17:13

Il gruppo di minoranza “Orgoglio Comune”, in occasione della Giornata del Ricordo, si dichiara non soddisfatto della diffusione degli eventi commemorativi di tale ricorrenza.

“Ogni azione ingiusta, ogni genocidio, ogni crimine contro inermi cittadini va condannato a prescindere da chi siano le vittime ma anche a prescindere da chi siano i carnefici. Oggi, 10 febbraio, per la giornata del ricordo, alle 12 a Borgo a Mozzano è stata deposta una corona in ricordo dei martiri delle foibe. Peccato che il tutto sia stato poco pubblicizzato, in un anno che vede finalmente anche un deciso intervento sul tema da parte del nostro Presidente della Repubblica. Il futuro di un popolo deve essere costruito, pur nell’ambito di legittime divergenze di posizionamento politico, su una storia comune condivisa. Ed è per questo che abbiamo intenzione nei prossimi mesi di non lasciar cadere nel vuoto questa memoria, coinvolgendo chiunque voglia mantenere viva la memoria dei martiri delle Foibe, organizzeremo un evento aperto alle scuole e alla cittadinanza su questo importante e triste momento storico”.