Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Spostamento isola ecologica, chiediamo delucidazioni"

venerdì, 7 febbraio 2020, 12:54

Il gruppo consiliare di minoranza di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", chiede delucidazione sullo spostamento dell'isola ecologica di Diecimo.



"La stazione ecologica di Diecimo - esordisce - sembra che cambi sede e ci chiediamo il perché dato che l'amministrazione, ad oggi, non ha avvisato pubblicamente dello spostamento a Socciglia. Questo potrebbe determinare gravi disagi alla popolazione con conseguenze negative in merito all'abitudine di conferire determinate tipologie di rifiuti su di un luogo vicino, poiché in mancanza di una struttura idonea, che supporti il nuovo sistema di gestione dei rifiuti (il porta a porta) potrebbe compromettere anche l'organico e lo svolgimento del pubblico servizio".



"Potremmo essere indotti a pensare che la scelta di spostare la stazione ecologica da una zona di facile accesso per tutti come Diecimo, in un altro luogo sicuramente meno comodo, sia stata dettata da sopraggiunta inidoneità dell'immobile per quel determinato scopo. Attendiamo quindi che il sindaco o l'assessore all'ambiente ne diano notizia e giusta motivazione. Ci auguriamo anche, che il trasferimento nella nuova sede garantisca un servizio più flessibile, perché, più di un anno fa, è stato tolto la possibilità di far scaricare la normale immondizia (non rifiuto speciale, trattato con apposito formulario) a tutte le partite ive del territorio (aziende) causando così un errato controllo del rifiuto e l'aumentare di casi di abbandono incontrollato".



"É una situazione da analizzare bene - conclude -, in modo da evitare eventuali scarichi sul greto dei fiumi e nei fossi come in alcuni casi già sta avvenendo chiediamo accesso facile che garantisca serenità e comodità alla popolazione".