Borgo a Mozzano



Pellegrinotti e Simonetti (Lega): "Impianti a led inefficienti"

sabato, 29 febbraio 2020, 11:46

Luigi Pellegrinotti, commissario Lega sezione Mediavalle Garfagnana, e Damiano Simonetti, responsabile delle relazioni esterne, evidenziano dubbi e perplessità circa la nuova illuminazione a Led presente nel comune di Borgo a Mozzano, dopo le diverse segnalazioni sopraggiunte dai cittadini al gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" cui fa parte anche il consigliere Lega Yamila Bertieri.



"Sappiamo che la spesa per l'illuminazione pubblica è alta - esordiscono i due esponenti - ma le strade, le piazze e gli edifici pubblici, sono sempre meno illuminati sopratutto dopo la sostituzione dei vecchi lampioni con quelli a Led. Questo causa insicurezza da parte dei cittadini che si sentono sempre meno tutelati poiché aumenta la possibilità dei furti e di conseguenza, la possibilità di abitazioni, di negozi e di luoghi pubblici meno sicuri (dato che vi è meno visibilità)".



"Ricordiamo - sottolineano Pellegrinotti e Simonetti - che l'illuminazione pubblica rientra tra i pubblici servizi e non può essere considerata un mero servizio, ma deve soddisfare l'esigenza di tutta la collettività dato che il suo scopo è anche quello di rassicurare i cittadini e l'ordine pubblico. Lo stesso codice stradale prevede di garantire la sicurezza attraverso una buona illuminazione con efficienti impianti e lampioni stradali e laddove accadano incidenti o fuoriuscite autonome con danni alla persona e/o non, la pubblica amministrazione potrebbe essere chiamata a risponderne".



"Chiediamo quindi un intervento diretto - concludono - a migliorare la visibilità sul territorio poiché non è ammissibile che diverse frazioni si ritrovino con parti completamente al buio. Va bene cercare di rendere belli i propri luoghi ma in "primis" deve esserci la sicurezza".