Borgo a Mozzano



Pellegrinotti e Simonetti (Lega): "Ricordare eventi storici in orari più consoni per tutti"

lunedì, 10 febbraio 2020, 16:11

Luigi Pellegrinotti, commissario sezione Mediavalle Garfagnana, e Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne "Lega Salvini Premier", ne fanno una questione di principio.



"Molti avvenimenti - sottolineano - hanno caratterizzato la nostra storia, alcuni belli altri brutti, ma tutti vanno ricordati poiché fanno parte di noi, del nostro passato e di quello che è stato. Giusto fare eventi per far sì che la collettività non dimentichi e a prescindere dal colore politico, ma andrebbero organizzati quando tutti possono partecipare".



"I nostri consiglieri - proseguono - Yamila Bertieri, appartenente al gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" a Borgo a Mozzano, Pietro Tosi, capogruppo "Prima Pescaglia" a Pescaglia e Claudio Gemignani (Forza Italia), capogruppo di "Un futuro per Bagni di Lucca" a Bagni di Lucca, ci hanno fatto notare che alcuni amministratori organizzano cerimonie per ricordare tali avvenimenti storici o la mattina o la sera poco prima di cena (tipo verso le 19:30 o alle 12, come per il "Giorno del Ricordo", o alle ore 10 come il "Giorno della Memoria", oppure limitandosi a ricordare l'avvenimento storico attraverso il sito comunale e non facendo niente sul territorio) per poi criticare l'assenza dell'opposizione, come tempo fa che abbiamo notato un commento su Facebook poco rispettoso".



"Ai consiglieri - concludono Pellegrinotti e Simonetti -, ma non solo, anche a molti cittadini, piacerebbe essere presenti a questi ricorrenze perché, anche se non siamo laureati in storia, abbiamo avuto il piacere di studiarla durante gli anni delle superiori e, dopo, pure noi abbiamo avuto i nonni che hanno raccontato gli anni della guerra e amiamo tutt'ora documentarci, poiché riteniamo che la storia sia il nostro passato, il nostro presente e il nostro ponte verso il futuro. Famosa è la frase di Max Weber: "Vivere per la politica e di politica", cioè c'è chi vive di politica e chi no, e questi ultimi non possono giostrare la giornata a proprio piacimento. Speriamo che per avvenimenti futuri siano individuati date e orari più consoni con un forte interessamento a farlo, garantendo così una piena partecipazione per tutti".