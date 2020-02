Pomeriggio musicale al Convento di San Francesco con il concerto degli Assonanze

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 14 febbraio 2020, 08:10

Tanto entusiasmo quest'anno per il 48° Carnevale dei Ragazzi a Valdottavo, in programma domenica prossima

giovedì, 13 febbraio 2020, 16:54

Il gruppo di minoranza del comune di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", torna di nuovo all'attacco sulla chiusura della palestra delle scuole medie

mercoledì, 12 febbraio 2020, 19:40

Sono stati presentati in municipio a Borgo a Mozzano i progetti che riguardano il welfare per l'anno 2020, tra conferme e tante interessanti novità. Per approfondire la tematica, in una piacevole chiacchierata, abbiamo intervistato l'assessore al sociale Roberta Motroni

mercoledì, 12 febbraio 2020, 12:25

In occasione dei festeggiamenti dei 25 anni di attività, siamo andati a far visita alla Casa Famiglia Don Alessio Bachini, un fiore all'occhiello della Misericordia di Corsagna

martedì, 11 febbraio 2020, 17:20

Il gruppo di opposizione a Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", torna ad affrontare il tema della scuola media del comune

lunedì, 10 febbraio 2020, 18:42

L’appuntamento teatrale di sabato 8 febbraio alle ore 21,15 presso il salone delle feste di Borgo a Mozzano ha visto la partecipazione di un gran numero di persone che hanno riempito il salone. Un’affluenza forse inaspettata che ha ampiamente premiato il lungo lavoro della compagnia “Quelli del martedì”