Borgo a Mozzano



Ponte Pari: rifiuti abbandonati sulla statale del Brennero

lunedì, 3 febbraio 2020, 13:21

di giuseppe bini

Qualche automobilista in transito dalla statale 12 del Brennero Abetone ha pensato bene (anzi male), di abbandonare a bordo strada tre sacchi di rifiuti.



I sacchetti sono comparsi nella mattinata di ieri (domenica) nella zona del Ponte Pari, a Borgo a Mozzano, a bordo strada, nello spiazzo contiguo all'ex ristorante Gallo d'Oro, dalla parte di carreggiata quindi che va in direzione Abetone.



Una zona per altro di grande traffico, considerato anche l'incrocio che porta a Borgo a Mozzano e quindi in Garfagnana. Siamo inoltre nelle vicinanze del Ponte del Diavolo, e quindi anche le centinania di persone che nel fine settimana fanno visita al ponte, hanno potuto rendersi conto di questo triste spettacolo, frutto dell'inciviltà dei cittadini.



A Borgo a Mozzano, per altro, da anni è in funzione una ben organizzata raccolta differenziata con il porta a porta, e i cittadini del comune sono sensibili e ben educati su questa tematica. Si suppone quindi che sia stato proprio un poco civile automobilista di passaggio, che ha "scambiato" il bordo della strada per un bidone della spazzatura.