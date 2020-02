Borgo a Mozzano



Scuola media, minoranza torna all'attacco

martedì, 11 febbraio 2020, 17:20

Il gruppo di opposizione a Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", torna ad affrontare il tema della scuola media del comune.



"Eh sì perché a quanto pare - incalzano i consiglieri - non è la sola struttura che nel 2020 ha ancora i bagni "alla turca". Abbiamo letto infatti, in un recente articolo, di una scuola, anch'essa definita come la nostra "all'avanguardia", ma con lo stesso problema e con la stessa giustificazione: questione di igiene! Quindi é normale che nella nostra scuola, che è costata circa un milione e 800 mila euro, ci siano bagni ormai obsoleti (fortunatamente solo per i maschietti, ma che comunque, nel 2020, lascia tuttoiun po' spiazzati!). E per fortuna che viene detto spesso e volentieri che la scuola è, per l'attuale amministrazione, "al primo posto nella vita di una comunità"!"



"Ci auguriamo - conclude il gruppo - che almeno nella scuola primaria vi siano bagni "moderni" anche perché come abbiamo ribadito più volte, "la riqualificazione di due edifici scolastici è costata quasi 4 milioni di euro di soldi pubblici".