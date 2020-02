Borgo a Mozzano



Simonetti (Lega): "Dovere di un'amministrazione comunicare con i suoi cittadini"

sabato, 8 febbraio 2020, 09:51

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne Lega, fa un'analisi con oggetto il rapporto tra amministrazioni e cittadini.



"Sono dell'idea - esordisce Simonetti - che un buon amministratore deve sempre coinvolgere i propri cittadini, rendendoli partecipi in ogni attività che riguarda la collettività, perché ho notato che l'istituzionalità dei rapporti vincola le amministrazioni all'uso di strumenti e metodi formalizzati semplificando la spinta verso relazioni più dirette ed istantanee".



"Se dunque in passato l'unica forma di interazione era quella "dello sportello" - spiega - che si basava nel creare un rapporto diretto con il soggetto, ora questo viene a mancare ostacolando il pieno contatto tra cittadini e comuni. Ritengo che il dialogo con i soggetti è una preziosa fonte di informazioni a supporto di un efficace governo del territorio ma non solo, è una modalità di identificazione ed opportunità di comunicazione, efficace e utile per analizzare gli obiettivi, i problemi e le soluzioni del territorio".



"Ultimamente però - sottolinea Simonetti - vedo comunicare gli amministratori solo attraverso i social (esempio quello di sapere cosa ne pensa le gente su di un lavoro o per dire ciò che verrà fatto) che ritengo giusto ma, la gente va coinvolta anche realmente e non solo virtualmente. Devono essere fatte riunioni spesso e in tutte le frazioni, coinvolgere i comitati, per me molto importanti poiché è solo attraverso il pieno rapporto con i cittadini che si può capire meglio le loro esigenze e non attraverso foto e belle parole. Deve essere creato un contatto diretto con le persone per informarle delle belle intenzioni, ma anche di quelle che non a tutti possono piacere. Infatti ho appena appreso la notizia che l'isola ecologica di Diecimo, dopo circa 15 anni, viene trasferita a Socciglia; non conosco i motivi precisi di tale decisione, ma sarebbe stato opportuno coinvolgere tutti e informare di tale possibilità poiché credo che verrà a mancare un servizio".



"Mi auguro - conclude - che non ci rimettano i cittadini e cioè che non ci siano aumenti nelle propria bolletta TARI. Un buon amministratore deve prendere decisioni sempre a vantaggio delle persone".