Borgo a Mozzano



Simonetti (Lega): "La presenza dell'opposizione all'interno di un comune è importante"

domenica, 9 febbraio 2020, 10:17

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne "Lega Salvini Premier", analizza l'importanza di avere l'apposizione all'interno del consiglio comunale.



"Tutti i consiglieri sono importanti - esordisce -, sono la piena espressione dei cittadini che attraverso il voto li hanno votati, li hanno scelti come loro rappresentanti e quindi anche quelli di opposizione hanno un ruolo rilevante nella funzionalità della macchina amministrativa, in quanto delegati a fare sì che la maggioranza rispetti la prassi e la normativa giuridica esistente. Ma non solo, i consiglieri di opposizione hanno un compito oltre che politico anche di controllo, al fine di garantire un esercizio continuo e costante nell'attività di controllo che porta ad una sempre maggiore efficienza della macchina amministrativa sopratutto nell'interesse della collettività".



"É dovere dell'opposizione - spiega - contestare le scelte che non condivide (perché forse non fanno il bene per intero della collettività), appoggiare quelle che crede essere coerenti con gli interessi del territorio, proporre idee e programmi per il presente e per il futuro e incarnare l'alternativa sempre possibile. Per questo mi meraviglia notare o sentire amministratori che non vedono nell'opposizione una fonte di buone idee e sono solo capaci a criticarla, negando a prescindere con essa ogni forma di collaborazione, ogni forma di confronto reale ma, solo virtuale".



"Potrebbe sembrare che la presenza dell'opposizione dia "fastidio" ma credo - conclude Simonetti - che quando si arrivi criticarla è perché forsea si fa sentire e fa bene il suo lavoro da... opposizione! Avere dei consiglieri che sottolinenao con idee concrete anche punti di vista diversi, può servire agli amministratori a" non sedersi sugli allori" per sfuggire ai problemi. Un buon amministratore deve saper ascoltare tutti e prendere le critiche come costruttive per evitare di fare errori, e non dobbiamo dimenticarci che anche i consiglieri di opposizione sono stati eletti attraverso uno degli strumenti più democratici: il voto".