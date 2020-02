Borgo a Mozzano



Successo per la prima rappresentazione teatrale della compagnia “Quelli del martedì”

lunedì, 10 febbraio 2020, 18:42

di loreno bertolacci

L’appuntamento teatrale di sabato 8 febbraio alle ore 21,15 presso il salone delle feste di Borgo a Mozzano ha visto la partecipazione di un gran numero di persone che hanno riempito il salone. Un’affluenza forse inaspettata che ha ampiamente premiato il lungo lavoro della compagnia “Quelli del martedì”.



“Un cappello pieno di bugie” si è rivelato anche pieno di soddisfazioni, una commedia brillante in tre atti di Antonella Zucchini ben interpretata da attori che non sembravano per nulla alle prime armi, anzi. I continui applausi del pubblico hanno spesso interrotto le battute. Un modello di commedia vivace e allegro, in un dialetto fiorentino un po’ rivisto che ha reso maggiormente comprensibile la trama della commedia, trama piena di simpatici intrecci che ha allietato la serata e ha trasmesso, come anticipato, un po’ di allegria e spensieratezza con quella forza comunicativa che solo una rappresentazione teatrale può dare.



Una commedia brillante all’italiana ambientata in un laboratorio di cappelli nella Firenze degli anni cinquanta dove non è mancato l’elemento caricaturale soggettivo. Insomma un buon lavoro quello della compagnia teatrale “Quelli del martedì”; tutti si augurano che continui questa esperienza in attesa di un nuovo appuntamento per qualche ora spensierata in allegria.