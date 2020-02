Tanta gente all’incontro informativo sul coronavirus della Misericordia

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 28 febbraio 2020, 10:40

Negli ultimi giorni le strade del capoluogo sono oggetto di sostituzione delle vecchie lampade per l'illuminazione pubblica con quelle moderne a Led. La minoranza di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", interviene per denunciare la scarsa visibilità

giovedì, 27 febbraio 2020, 20:38

L'Unione dei Comuni della Mediavalle attiverà un Coi (Centro operativo intercomunale) come riferimento per eventuali segnalazioni, in modo tale che anche su ciò che proviene dai cittadini vi sia una gestione univoca, razionale e centralizzata. Ad annunciarlo il presidente Patrizio Andreuccetti in riferimento all'emergenza Coronavirus

giovedì, 27 febbraio 2020, 08:09

Uno dei punti deboli evidenziati in questo periodo di emergenza da coronavirus, è stato sicuramente l’informazione, o meglio la corretta informazione. Per questa ragione l’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio ha organizzato un incontro informativo presso la propria sede di Borgo a Mozzano

giovedì, 27 febbraio 2020, 08:07

Stasera, giovedì 27 febbraio alle 21, presso la Sala delle feste di Borgo a Mozzano, si svolgerà un incontro sul tema “Coronavirus: informazioni e precauzioni”, organizzato dalla locale Misericordia in collaborazione con l’amministrazione comunale, con i volontari delle Misericordie della Valle del Serchio e con tutte le persone interessate

lunedì, 24 febbraio 2020, 12:32

Centinaia di persone hanno invaso il paese per la seconda domenica della 48esima edizione del Carnevale dei Ragazzi, che ha incoronato vincitore il carro ispirato ad Aladdin, il film d'animazione della Disney

lunedì, 24 febbraio 2020, 09:33

Il sindaco di Borgo a Mozzano, nonché presidente dell'Unione dei Comuni della Mediavalle, Patrizio Andreuccetti interviene per fare il punto della situazione sul Coronavirus