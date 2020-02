Borgo a Mozzano



Un appuntamento da non perdere per la prima di “Un cappello pieno di bugie"

mercoledì, 5 febbraio 2020, 10:38

di loreno bertolacci

Un appuntamento teatrale da non perdere quello di sabato 8 febbraio alle ore 21,15 presso il salone delle feste di Borgo a Mozzano. La compagnia “Quelli del martedì”, presenta in prima nazionale, la commedia “Un cappello pieno di bugie”, commedia brillante in tre atti di Antonella Zucchini.



Una fatica durata parecchi mesi per questa compagnia teatrale, forse proprio incontrandosi il martedì sera per le prove. Fatica che, come tutti si augurano, sarà abbondantemente ripagata da una folta affluenza di pubblico alla prima teatrale. Qualche ora di spensieratezza, cercando di riscoprire quel grande valore comunicativo ed emozionale che solo il teatro può trasmettere.



Una commedia brillante all’italiana, dove alla base prevale il modello sociale e malinconico, modello leggero nei contenuti ma vivace negli intrecci, ambientato in un laboratorio di cappelli nella Firenze degli anni cinquanta. Insomma un modo di fare teatro con un po’ di leggerezza, forse proprio quello che ci vuole per passare qualche ora in relax. La compagnia e tutti gli organizzatori della serata ringraziano fin d’ora per la partecipazione.