Borgo a Mozzano



Viabilità Anchiano, Ponte delle Catene, intitolazione scuole: focus sul consiglio comunale

venerdì, 7 febbraio 2020, 19:07

di simone pierotti

Importanti temi legati al territorio nel corso dell’ultimo consiglio comunale: rotatoria di Anchiano, Ponte delle Catene, scuole e altri temi. Doveroso, in apertura, l’omaggio dell’intera aula alla memoria di Giulia Salotti, la giovane tragicamente scomparsa. Il sindaco ha ricordato la ragazza ed ha introdotto il minuto di raccoglimento che è stato osservato.

Si è fatto il punto della situazione sugli attesi lavori di messa in sicurezza della viabilità nei pressi di Anchiano. Il sindaco Patrizio Andreuccetti ha sottolineato che sarà un lavoro storico perché se ne parla da 40 - 50 anni. L’assessore Profetti ha relazionato sull’iter: “Siamo alla fase conclusiva, lo scorso 19 dicembre c’è stato l’esito favorevole in Conferenza dei Servizi, seguito dal passaggio in Giunta. Le fasi sono state lunghe e complesse, perché sono state diverse le problematiche, i ricorsi, la necessità di modifiche. L’ultima è stata introdotta da Anas per un ingresso di una casa sulla Statale: dovrebbe essere stato raggiunto un accordo “bonario” con i proprietari e verranno ceduti i terreni, non sarà pertanto necessario l’esproprio e i tempi per l’inizio dei lavori dovrebbero essere vicini”.

Sul progetto di riqualificazione del Ponte delle Catene, il primo cittadino ha sottolineato che l’iter è a buon punto e che, una volta raggiunto l’obiettivo, vorrebbe intitolare la piazza al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. “Si tratta di un intervento che vedrà la collaborazione dei comuni di Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, della Provincia di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Abbiamo presentato il progetto alla Fondazione per il finanziamento: il costo di 146.500 euro salirà a 240mila euro, con i costi tecnici, gli oneri di sicurezza, la cartellonistica. Sarà realizzato grazie alla sinergia tra gli enti”. Parole di apprezzamento sono arrivato dal consigliere Yamila Bertieri, che ha sottolineato quanto importante sia valorizzare le bellezze storiche e architettoniche del territorio.

Altro tema molto sentito dall’amministrazione comunale è quello delle scuole. L’iter per l’intitolazione di due scuole del territorio, la Scuola dell’Infanzia di Valdottavo e la Scuola Primaria del capoluogo, come ha sottolineato l’assessore Zanotti, è giunto al termine. Il 28 marzo sarà il giorno dell'intitolazione dell’istituto scolastico di Valdottavo al Maestro Ivo Bertagna. Il 9 maggio verrà inaugurata la scuola elementare di Borgo dopo la sua riqualificazione; in quella occasione avverrà poi l'intitolazione della Scuola Primari di Borgo a Mozzano al Direttore didattico Emilio Tampucci, conosciuto anche per l’impegno nell’associazionismo e nel volontariato locale, uomo di profonda cultura.

Tra le interrogazioni presentate, quella della consigliere Bertieri sul “decreto crescita”. Il comune di Borgo a Mozzano rientrava nella fascia compresa tra 5000 e 10000 abitanti, pertanto ha usufruito di circa 70mila euro di contributi. L’assessore Profetti ha spiegato che sono stati utilizzati per il parco giochi di Chifenti, in fase di completamento. Bertieri ha anche presentato un’interpellanza riguardante un terreno che una famiglia di Oneta vorrebbe donare al comune per realizzare un parco giochi per la frazione, che ne è sprovvista. L’amministrazione ha sottolineato di esserne a conoscenza, si stanno attendendo i tempi e le procedure necessarie. Infine, sia maggioranza che minoranza hanno ribadito l’impegno per la realizzazione, in futuro, di un nuovo canile, dato che il territorio ne è sprovvisto.