Borgo a Mozzano



A Borgo e Valdottavo l'inno d'Italia in filodiffusione

domenica, 15 marzo 2020, 13:42

Nella domenica più anomala nell'intera storia della Repubblica, il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, dato che ieri erano i 200 anni dalla nascita di Vittorio Emanuele II (primo re d'Italia), ha annunciato che stasera, alle 21, sarà udibile a Borgo a Mozzano e Valdottavo l'Inno d'Italia tramite filodiffusione. Un'iniziativa che si aggiunge a quella dell'esposizione della bandiera italiana da parte di molti cittadini.



Il primo cittadino ha anche approfittato per aggiornare i propri concittadini sull'attuale situazione sul territorio comunale in merito all'emergenza Coronavirus. Nella giornata di oggi, fortunatamente, Andreuccetti ha dichiarato che non si sono registrati nuovi casi di quarantena o di isolamento fiduciario, né tantomeno di contagio.



"Dobbiamo stare in casa e rispettare le regole - ha ribadito il sindaco -. Colgo l'occasione per ringraziare le associazioni di volontariato del territorio e gli esercizi commerciali che si sono messi a disposizione per condividere la consegna a domicilio per le persone non autosufficienti".