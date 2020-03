Borgo a Mozzano



A Cune i volontari del Comitato sanificano le vie del paese

sabato, 28 marzo 2020, 17:43

In momenti come quello che stiamo vivendo, viene fuori il senso civico e la solidarietà tra i membri di una comunità. A Cune, piccola frazione montana, non manca questo spirito, come quello di iniziativa: è quanto hanno fatto alcuni volontari del locale Comitato Paesano che oggi hanno effettuato la disinfestazione del paese. Così, armati di sanificatore, acqua e varichina, e tanta buona volontà, hanno fatto il giro delle vie, delle piazze e delle aie della frazione.



Sim. Pie.