Borgo a Mozzano



Andreuccetti: "25 mila euro alle attività per ripartire"

giovedì, 19 marzo 2020, 16:52

Mentre dalla Bce arriva la notizia di un possibile investimento di 750 miliardi per far fronte all'emergenza, Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano, ha annunciato che, per quanto riguarda il territorio, anche il comune ha deciso di fare la sua parte: "Ai 20 mila euro già stanziati per le attività commerciali - ha dichiarato il primo cittadino -, altri 5 mila verranno stanziati nei prossimi giorni, in quanto la Festa dell'Azalea, prevista per il mese di aprile, non si terrà; i soldi che avevamo già investito per essere utilizzati, verranno quindi spostati a sostegno delle attività. 25 mila euro complessivi, in questo primo periodo, affinché si possa dare una mano agli esercenti".