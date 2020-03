Borgo a Mozzano



Andreuccetti: "44 mila euro per le famiglie, 25 mila per il commercio. Attivo anche fondo di solidarietà"

lunedì, 30 marzo 2020, 13:46

Nessun nuovo contagio oggi nel comune di Borgo a Mozzano. Restano quindi nove i casi di positività, tra cui, purtroppo, il decesso di un ospite della struttura RSA Paoli Puccetti di Gallicano. A comunicarlo il primo cittadino Patrizio Andreuccetti.



Domani alle 12, intanto, il sindaco ha annunciato che sarà al monumento dei caduti di Borgo a Mozzano per rendere omaggio a coloro che hanno perso la vita in queste settimane: "E' anche un gesto per dimostrare un sostegno simbolico a tutte quelle persone che sono in prima linea per combattere questa battaglia".



Infine, Andreuccetti ha parlato delle misure economiche che saranno prese nei prossimi giorni per le persone del comune in difficoltà: "Quello che stiamo vivendo è un momento difficile anche a livello economico - ha sottolineato il sindaco -. Come sapete, ai comuni verranno trasferiti 400 milioni per far fronte alle spese di prima necessità. Nel nostro comune, avremo all'incirca 44 mila euro da poter distribuire alle famiglie che hanno difficoltà a fare la spesa e, quindi, fanno fatica ad avere i beni di sussistenza. Già da questa settimana sarà possibile attivare questa misura".



"Intanto abbiamo già predisposto - conclude il primo cittadino -, come amministrazione comunale, 25 mila euro per il commercio e presto pubblicheremo il bando. C'è infine la raccolta per il fondo di solidarietà comunale per far fronte a questa crisi. Tutti i cittadini possono donare. L'obiettivo è di raggiungere i 10 mila euro, per ora siamo già oltre la metà".