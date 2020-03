Borgo a Mozzano



Andreuccetti: "A Borgo nessun nuovo caso o isolamento, due le quarantene"

martedì, 17 marzo 2020, 14:10

Nessun nuovo caso di positività al Coronavirus nel comune di Borgo a Mozzano, stabili le quarantene (ovvero due) e nessun nuovo caso di isolamento fiduciario. Dati incoraggianti quelli comunicati questa mattina dal primo cittadino Patrizio Andreuccetti che ha approfittato per fare il punto della situazione con un video-messaggio rivolto alla cittadinanza.



"Il dato è buono anche per quanto riguarda l'Italia e la Toscana - dichiara Andreuccetti -. Infatti, da sabato ad oggi, sono diminuite le percentuali giornaliere di aumento dei contagi. Questo significa che quello che stiamo facendo serve. Rimanere in casa e rispettare le regole è fondamentale. Avere una libertà limitata oggi, significa averla appieno domani".



"Invito tutti a leggere bene il decreto del governo sulle misure economiche - continua il sindaco -. Nel nostro comune abbiamo stanziato 20 mila euro, come prima tranche, per venire incontro alle attività commerciali che stanno vivendo delle difficoltà. Per quanto riguarda la Tari, potrebbero esserci ulteriori slittamenti. Proseguono intanto i controlli sul territorio e ringrazio le forze dell'ordine".



