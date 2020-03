Borgo a Mozzano



Andreuccetti conferma: "Quarto caso al Borgo"

mercoledì, 25 marzo 2020, 20:06

Dopo la pubblicazione del bollettino giornaliero rilasciato dall'Asl, in cui si parla di cinque nuovi tamponi positivi in Valle del Serchio (tra cui anche uno a Borgo a Mozzano) nell'arco di 24 ore (ovvero dalle 16 di ieri alle 16 di oggi), interviene il primo cittadino Patrizio Andreuccetti.



"L'Asl ci comunica che a Borgo abbiamo un nuovo caso di positività al Covid-19 - afferma il sindaco -: il mio augurio è quello di una pronta guarigione. Adesso i casi nel comune sono quattro. Non cambia niente per i nostri comportamenti, bisogna rispettare le regole, rimanere in casa. Un abbraccio grande alle persone contagiate: tutta la comunità è con voi".