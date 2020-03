Borgo a Mozzano



Coronavirus, Andreuccetti: "Fino al 3 aprile sospesi spettacoli, manifestazioni e eventi sportivi"

giovedì, 5 marzo 2020, 09:32

Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, aggiorna sugli effetti del decreto del presidente del consiglio dei ministri, in merito all'emergenza Coronavirus, nel suo comune.



"Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in via precauzionale per prevenire e contenere la diffusione del Coronavirus - esordisce il primo cittadino -, prevede una serie di disposizioni che hanno una ricaduta effettiva, immediata e concreta anche sul territorio di Borgo a Mozzano".



"Il decreto - spiega Andreuccetti - ha forza di legge e quindi non sono previste ulteriori ordinanze da parte del Sindaco o del Comune. In particolare, le disposizioni riguardano: fino al 15 marzo sono sospese le attività scolastiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado e sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, nido compreso; fino al 3 aprile sono sospesi gli spettacoli, compresi quelli teatrali e cinematografici, le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Chiuso il Teatro Comunale C. Colombo e la Sala delle Feste. Fino al 3 aprile sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato".

"Resta consentito - prosegue il sindaco - lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive, nonché degli allenamenti degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di pubblico: in tutti questi casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di un metro. Ci interfacceremo comunque con le singole società e raccomandiamo alle associazioni sportive di coordinarsi anche con le proprie Federazioni di riferimento".

"La Biblioteca Comunale di Borgo a Mozzano - sottolinea Andreuccetti - resta aperta per il prestito libri (e riconsegna), ma sono al momento sospesi corsi e non è al momento possibile andare a studiare e ritrovarsi nei locali della Biblioteca; attività scuole di musica, banda e associazioni musicali: si consiglia di evitare assembramenti; tutto quello che si svolge a livello individuale e che consente il rispetto della distanza di un metro tra una persona e l’altra è preferibile. È necessario limitare le visite alla Casa di Riposo d, nell'interesse delle persone che vi vivono".

"Tutte le disposizioni - conclude - valgono anche per gli eventi promossi dai privati: è importante che anche gli organizzatori di convegni o manifestazioni annullino ciò che è in programma. Continuate a seguire i canali ufficiali del Comune di Borgo a Mozzano per rimanere informati. L'obiettivo del decreto è ridurre la contagiosità del virus cercando di neutralizzare il picco dei contagi da Coronavirus per consentire al sistema sanitario di lavorare sempre di più per il bene comune. Stringiamo i denti, siamo uniti e insieme in questo momento di difficoltà. Resto a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento e vi tengo informati su qualsiasi novità".