Coronavirus, deceduto un ospite della Rsa di Gallicano: era di Borgo

domenica, 29 marzo 2020, 12:24

Il primo cittadino di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, propone al premier Giuseppe Conte e ad Anci sei punti su cui lavorare

domenica, 29 marzo 2020, 11:43

Nella quinta domenica di Quaresima la parrocchia di San Pietro Apostolo di Valdottavo ha trasmesso in diretta facebook, come ormai fa ogni settimana, la Santa Messa officiata dal parroco Don Marcello: un modo promosso anche dal Vaticano per tenere i fedeli uniti in preghiera, in questo periodo di chiusura obbligata...

sabato, 28 marzo 2020, 17:43

In momenti come quello che stiamo vivendo, viene fuori il senso civico e la solidarietà tra i membri di una comunità. A Cune, piccola frazione montana, non manca questo spirito, come quello di iniziativa: è quanto hanno fatto alcuni volontari del locale Comitato Paesano che oggi hanno effettuato la disinfestazione...

sabato, 28 marzo 2020, 16:44

Due notizie buone e una non buona dal comune di Borgo a Mozzano: dei tre tamponi effettuati ieri, solo uno è positivo, mentre gli altri due sono negativi. Il caso positivo è in Borgo. Ad annunciarlo il primo cittadino Patrizio Andreuccetti

sabato, 28 marzo 2020, 09:56

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne della Lega della sezione Mediavalle Garfagnana, scuote le anime delle istituzionali locali

venerdì, 27 marzo 2020, 16:49

La risposta del tampone è arrivata: positivo. Si tratta quindi di un nuovo caso, collegato a quello di ieri, nel comune di Borgo a Mozzano. Ad annunciarlo il primo cittadino Patrizio Andreuccetti