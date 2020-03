Coronavirus, due nuovi casi a Borgo a Mozzano

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 19 marzo 2020, 16:52

Mentre dalla Bce arriva la notizia di un possibile investimento di 750 miliardi per far fronte all'emergenza, Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano, ha annunciato che, per quanto riguarda il territorio, anche il comune ha deciso di fare la sua parte

mercoledì, 18 marzo 2020, 13:01

Nessun nuovo caso di contagio, né di isolamento fiduciario o quarantena nel comune di Borgo a Mozzano. Ad annunciarlo il primo cittadino Patrizio Andreuccetti in un video-messaggio rivolto alla popolazione. Video

martedì, 17 marzo 2020, 14:10

Dati incoraggianti quelli comunicati questa mattina dal primo cittadino Patrizio Andreuccetti che ha approfittato per fare il punto della situazione con un video-messaggio rivolto alla cittadinanza. Video

lunedì, 16 marzo 2020, 16:42

Lorenzo Bertolacci, responsabile per la formazione dei volontari delle Misericordie lucchesi, rivolge un pensiero verso i confratelli e consorelle

lunedì, 16 marzo 2020, 13:31

Dopo la notizia, trapelata ieri sera, del primo caso positivo al tampone del Covid-19 nel comune di Borgo a Mozzano, il primo cittadino, Patrizio Andreuccetti, ha colto l'occasione per rassicurare i cittadini e fare il punto della situazione attuale nel suo comune. Video

lunedì, 16 marzo 2020, 08:50

Il primo cittadino di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, commenta la notizia del primo caso positivo al tampone per il Covid-19 nel territorio comunale