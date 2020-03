Borgo a Mozzano



Coronavirus, la minoranza: "Disponibili a collaborare in tutte le forme"

martedì, 10 marzo 2020, 08:17

A seguito delle parole di ieri sera del presidente Conte, in merito all’aggravarsi della situazione legata al Covid-19, il capogruppo in consiglio comunale di “Orgoglio Comune”, Lorenzo Bertolacci, manifesta la disponibilità totale del gruppo a collaborare in tutte le forme e i modi più consoni alla situazione, verso l’amministrazione comunale, le Misericordie e la Caritas, quali enti in prima linea nell’assistenza della nostra popolazione, come gesto di sostegno alla comunità in questa situazione estremamente critica, in questa “ora più buia” per il nostro Paese.



"Crediamo - afferma - che in questo momento sia importante far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone anziane e famiglie in difficoltà del nostro comune di Borgo a Mozzano, anche prevedendo una collaborazione fattiva tra i soggetti sopra citati per effettuare, se necessario e richiesto, un servizio di recapito di generi alimentari e/o farmaci a domicilio, nel rispetto delle norme, appunto a tutte quelle famiglie o anziani di cui siamo a conoscenza della fragilità e delle difficoltà".