Borgo a Mozzano



Coronavirus, nuovo caso di quarantena e due isolamenti fiduciari al Borgo

sabato, 14 marzo 2020, 13:42

Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, fa il punto della situazione sul COVID-19 e annuncia un nuovo caso di quarantena (che aggiunto a quello di ieri fanno due complessivi) e ulteriori due casi di isolamento fiduciario (che complessivamente salgono a cinque).



"Importante non abbassare la guardia ora - dichiara il sindaco - e che le persone sappiano la realtà della situazione. Dobbiamo continuare a rispettare le regole e stare a casa". Andreuccetti ha anche annunciato che martedì 17 marzo avverrà la sanificazione delle strade. "Non solo quelle principali - assicura il primo cittadino - ma anche secondarie".



"E' importante non sottovalutare la situazione - conclude -. Ci vuole realismo, buon senso e grande senso civico. La comunità ne uscirà più forte di prima. Ne sono convinto".



Il video-messaggio del sindaco:

