Coronavirus, terminati gli isolamenti fiduciari al Borgo

lunedì, 16 marzo 2020, 13:31

Dopo la notizia, trapelata ieri sera, del primo caso positivo al tampone del Covid-19 nel comune di Borgo a Mozzano, il primo cittadino, Patrizio Andreuccetti, ha colto l'occasione per rassicurare i cittadini e fare il punto della situazione attuale nel suo comune.



"Rispetto a ieri sono terminati gli isolamenti fiduciari che, ad oggi, sono zero - esordisce il sindaco -. Due invece le quarantene. A tutti dico però: stiamo in casa. Inutile chiedere chi sia la persona positiva, perché se essa vuole rivelarlo, può farlo, altrimenti, chiunque possa essere stato a contatto con essa (anche solo potenzialmente) verrà contattato dall'Asl. Siamo razionali".



Andreuccetti ha anche mandato i propri auguri di pronta guarigione al collega Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca, che al momento si trova in ospedali per accertamenti dopo essere risultato, nei giorni scorsi, positivo al Covid-19: "Mi auguro che guarisca presto - dichiara il primo cittadino borghigiano - e che possa tornare a svolgere il proprio ruolo nel miglior modo possibile. Forza Alessandro". Il sindaco di Borgo a Mozzano ha poi ringraziato tutti i lavoratori del proprio comune che stanno mandando avanti l'economia in questo momento di difficoltà.



Infine una novità: "La Regione Toscana - conclude Andreuccetti - trasferisce all'azienda sanitaria della Valle del Serchio 50 mila euro con cui rimborsare le associazioni di volontariato che sono collegate alla filiera della protezione civile; quella filiera che serve per venire incontro ai non autosufficienti, alle persone in quarantena, isolate, o positive al virus".

