Coronavirus, un caso di quarantena e tre isolamenti fiduciari al Borgo

venerdì, 13 marzo 2020, 12:45

Un caso di quarantena e tre isolamenti fiduciari nel comune di Borgo a Mozzano. Ad annunciarlo, in un video-messaggio, è stato lo stesso primo cittadino Patrizio Andreuccetti.



Il primo cittadino però rassicura: "Ad oggi non abbiamo casi di positività al Covid-19. Non cambia niente: rimaniamo a casa e rispettiamo le regole. Importante che ognuno di noi continui a fare il suo e a farlo bene. Limitiamo gli spostamenti. Gli uffici sono presenti con una persona per settore e la municipale è sempre attiva. Insieme ce la faremo".



Il video:

Video Coronavirus, un caso di quarantena e tre isolamenti fiduciari al Borgo