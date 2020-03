Borgo a Mozzano



Il sindaco sposa la proposta della minoranza: “Adesso non è fattibile, dopo il restauro illumineremo a tricolore il Ponte del Diavolo”

lunedì, 23 marzo 2020, 17:55

Un’idea del gruppo di minoranza di Borgo a Mozzano che il sindaco ha accolto favorevolmente. “Il ponte del Diavolo illuminato con il tricolore – è l’idea dei consiglieri di opposizione - Un gesto di solidarietà e unità che vorremmo venisse realizzato tramite il nostro monumento per eccellenza; un simbolo di speranza non solo per la nostra comunità, ma più in generale per tutta la Valle. Già molti monumenti in questi giorni in Italia vengono illuminati con il Tricolore”.

Non tarda ad arrivare la risposta del primo cittadino che apprezza la proposta ma fa notare che al momento non è tecnicamente fattibile: “Bisogna cambiare l'impianto di illuminazione e ciò sarà fatto nel progetto di restauro del monumento. Fare un investimento ad hoc adesso sarebbe sbagliato: quello che si risparmia preferiamo utilizzarlo per le attività commerciali. A fine periodo, come ho scritto nei giorni scorsi, al Ponte metteremo un bel Tricolore gigante. In estate, dopo il restauro, sarà illuminabile anche col Tricolore”.