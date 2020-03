Borgo a Mozzano



La fede ai tempi del Coronavirus, tra streaming e dirette tv

domenica, 29 marzo 2020, 11:43

di giuseppe bini

Nella quinta domenica di Quaresima la parrocchia di San Pietro Apostolo di Valdottavo ha trasmesso in diretta facebook, come ormai fa ogni settimana, la Santa Messa officiata dal parroco Don Marcello: un modo promosso anche dal Vaticano per tenere i fedeli uniti in preghiera, in questo periodo di chiusura obbligata dei luoghi di culto.



La Chiesa non si ferma, e in questo periodo di difficoltà in cui i fedeli sentono più che mai il bisogno della preghiera e della vicinanza di nostro Signore, ricorre a nuovi (e meno nuovi) mezzi di comunicazione per raggiungere i credenti.



Si susseguono quindi le dirette streaming sui vari social, come avvenuto anche questa mattina (domenica 29 marzo) sulla pagina facebook della parrocchia di Valdottavo, nel comune di Borgo a Mozzano, con la ceebrazione della messa che è stata seguita anhe dai fedeli residenti nelle altre frazioni del comune.



Venerdì scorso si è assistito ad un momento storico, con la benedizione Urbi et Orbi, a cui è stata annessa possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria, concessa da Papa Francesco, praticamente trasmessa in mondovisione e che ha incollato milioni di fedeli davanti alla televisione. Indimenticabili le immagini del santo padre sul sagrato della basilica di San Pietro, con la piazza vuota, ma con il colonnato del Bernini che sembrava accogliere in un abbraccio i milioni di fedeli collegati attraverso i vari mezzi di comunicazione (oltre he in tv, ci sono state dirette sia sul web che alla radio).



Un momento di eccezionale forza spirituale in un'atmosfera mistica, trascendente.



Lo stesso Papa Francesco ha presieduto questa mattina la Messa a Casa Santa Marta, trasmessa per la terza settimana consecutiva sia in live streming che in diretta da TV2000, la televisione della Conferenza Episcopale Italiana. Il Papa ha espresso più volte nelle settimane scorse il desiderio di "arrivare ai fedeli che non possono partecipare alla Messa a causa della pandemia di Coronavirus".



Sulle reti Mediaset invece la Messa è stata trasmessa, sempre in diretta e sempre questa mattina, dal Santuario della Madonna del Divino Amore di Roma, con le navate rigorosamente vuote, e officiata da monsignor Giacomo Morandi, segretario della Congregazione per la dottrina della fede.



Per tornare a Lucca invece, da settimane l'emittente locale Noi Tv trasmette in diretta la santa messa officiata dall'arcivescovo Paolo Giulietti, con tappe itineranti nei diversi luoghi di culto della provincia: in questa quinta domenica di Quaresima, la chiesa è stata quella di San Francesco di Forte dei Marmi.