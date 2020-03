Maltempo, frana su strada Tempagnano-San Graziano

Altri articoli in Borgo a Mozzano

lunedì, 2 marzo 2020, 18:36

Con la fine di febbraio si è costituita l’associazione “Canilandia” con sede in località Al Colle a Diecimo. Ad annunciarlo è il presidente dell’associazione, Vanessa Paterni, che negli ultimi anni si è occupata dei cani dell’ex canile “Le Selvette” con dedizione e passione

domenica, 1 marzo 2020, 17:44

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne sezione Mediavalle Garfagnana, e Yamila Bertieri. consigliere Lega a Borgo a Mozzano, esprimono vicinanza alla famiglia Houston per la morte di Ivan, venuto a mancare oggi all'età di 94 anni

sabato, 29 febbraio 2020, 11:46

Luigi Pellegrinotti, commissario Lega sezione Mediavalle Garfagnana, e Damiano Simonetti, responsabile delle relazioni esterne, evidenziano dubbi e perplessità circa la nuova illuminazione a Led presente nel comune di Borgo a Mozzano

venerdì, 28 febbraio 2020, 15:32

Bel successo di partecipazione per l’incontro pubblico sul coronavirus organizzato ieri sera, presso il Salone delle Feste, dalla Misericordia di Borgo a Mozzano, con il patrocinio dell’amministrazione comunale

venerdì, 28 febbraio 2020, 10:40

Negli ultimi giorni le strade del capoluogo sono oggetto di sostituzione delle vecchie lampade per l'illuminazione pubblica con quelle moderne a Led. La minoranza di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", interviene per denunciare la scarsa visibilità

giovedì, 27 febbraio 2020, 20:38

L'Unione dei Comuni della Mediavalle attiverà un Coi (Centro operativo intercomunale) come riferimento per eventuali segnalazioni, in modo tale che anche su ciò che proviene dai cittadini vi sia una gestione univoca, razionale e centralizzata. Ad annunciarlo il presidente Patrizio Andreuccetti in riferimento all'emergenza Coronavirus